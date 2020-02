Em Rondônia, tempo instável, com chuvas a qualquer hora. Em algumas áreas, pode chover forte.

A umidade ar mínima, durante a tarde, oscila, entre 50 e 70%, no sul e no oeste rondoniense, e, entre 55 e 75%, nas demais áreas.

Os ventos sopram, entre fracos e calmos, da direção nordeste e variações de leste e do norte.

Temperaturas:

– Porto Velho, mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 30 e 32ºC;

– Ariquemes, mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 29 e 31ºC;

– Vilhena, mínima, entre 20 e 22ºC, e máxima, entre 28 e 30ºC;

– Costa Marques e Guajará-Mirim, mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 30 e 32ºC;

– Cacoal, Ji-Paraná e Jaru, mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 29 e 31ºC.

VEM AÍ A SUPER-LUA CHEIA!

No próximo dia 9 de março, a Lua estará mais próxima da Terra, aparecendo maior e mais brilhante. Sua distância do nosso planeta será de 357.100km.

Ela estará ainda mais próxima no dia 8 de abril, com apenas 356.900km de distância.

Em 2020, portanto, teremos duas oportunidades de ver a super-Lua cheia brilhando no nosso céu!

PLANETA VISÍVEL

Você pode ver, neste dias, o planeta Vênus, que é o ponto mais brilhante no céu. Olhe para o lado oeste, onde o Sol se põe, logo no início da noite. Vênus está, no início da noite, a, aproximadamente, 50 graus acima do horizonte

