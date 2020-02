A Câmara Municipal de Ji-Paraná (CMJP) divulgou edital de concurso público para preenchimento de cargos com níveis de escolaridade fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1.820, 27 a R$ 5.419, 34. As inscrições pela Internet tiveram início em 12 de fevereiro e encerram no dia 15 de março de 2020.

São oferecidas duas vagas para motoristas que possuam ensino fundamental completo, idade mínima de 21 anos, habilitação para veículos e motocicletas, com experiência comprovada. Salário: R$ 1.820, 27, e taxa de inscrição: R$ 60,00. Uma vaga para técnico em informática, conclusão do ensino médio, experiência comprovada. Salário: R$ 2.350,85 e taxa de inscrição: R$ 80,00. E uma vaga para procurador da CMJP, com registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), idade superior a 25 anos e experiência mínima de um ano. Salário: R$ 5.419, 34 e taxa de inscrição de R$ 100,00. O prazo para solicitação de isenção do valor de inscrição para todos os cargos vai de 17 a 19 de fevereiro. A divulgação das isenções deferidas e indeferidas será em 4 de março.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), o último dia para pagamento das inscrições, por boleto bancário, é em 16 de março. A divulgação de pedidos para atendimento especial a candidatos que se declaram com deficiência física vai ocorrer em 18 de fevereiro.

Para se inscrever pela internet, o candidato deverá acessar o site www.ibade.org.br. Nele, constam o edital, a ficha de inscrição e os procedimentos necessários à efetivação. O acesso estará disponível durante as 24 horas do dia, ininterruptamente, até as 23h59min do dia 15 de março.

O tempo total de realização da prova será de 3h30, exceto para o cargo de procurador, que será de 4h em virtude da realização da prova discursiva. A duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas e da folha de resposta. As provas objetiva e discursiva serão realizadas em 29 de março. O gabarito oficial do concurso será disponibilizado no site www.ibade.org.br, em 31 de março, a partir das 12 horas (horário do estado de Rondônia).

“Depois de 14 anos, estamos realizando um concurso público na Câmara de Ji-Paraná para atender à recomendação do Tribunal de Contas do Estado. Os cargos são específicos para algumas funções. Como gestor, cabe acatar as determinações e realizar um processo transparente e sem falhas, seguindo com o propósito de oferecer sempre o melhor à nossa comunidade”, declarou o presidente da CMJP, Affonso Cândido (DEM).

Os locais das provas serão divulgados após o encerramento das inscrições. O edital do concurso será disponível no portal www.ibade.org.br, Dário Oficial do Município de Ji-Paraná, domjp.com.br do dia 11 de fevereiro de 2020 e portal da CMJP www.jiparana.ro.leg.br.

