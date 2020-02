HOJE

Em Rondônia, tempo quente e abafado, com chuvas pontuais e passageiras. Em algumas áreas, pode chover forte, com trovoadas.

A umidade ar mínima, durante a tarde, oscila, entre 45 e 65%, no sul e no oeste rondoniense, e, entre 50 e 70%, nas demais áreas.

Os ventos sopram, entre fracos e calmos, da direção nordeste e variações de leste e do norte.

Temperaturas:

– Porto Velho, mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 31 e 33ºC;

– Ariquemes, mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 31 e 33ºC;

– Vilhena, mínima, entre 21 e 23ºC, e máxima, entre 30 e 32ºC;

– Costa Marques e Guajará-Mirim, mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 31 e 33ºC;

– Cacoal, Ji-Paraná e Jaru, mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 32 e 34ºC.

CHUVAS PONTUAIS ATÉ O PRÓXIMO DIA 23

Pelos menos até o próximo dia 23 de fevereiro, o tempo atmosférico não sofrerá mudanças significativas. As chuvas vão continuar ocorrendo diariamente, porém, de forma pontual, podendo ser fortes, em alguns momentos em Rondônia

VEM AÍ A SUPER-LUA CHEIA!

No próximo dia 9 de março, a Lua estará mais próxima da Terra, aparecendo maior e mais brilhante. Sua distância do nosso planeta será de 357.100km.

Ela estará ainda mais próxima no dia 8 de abril, com apenas 356.900km de distância.

Em 2020, portanto, teremos duas oportunidades de ver a super-Lua cheia brilhando no nosso céu!

ALERTAS

ALERTA NÍVEL MÉDIO

Acre, Rondônia, Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Bolívia (planícies e encosta dos Andes) e Peru (região de selva e encosta dos Andes): Probabilidade média de chuvas fortes, mas pontuais e passageiras, podendo causar alguns transtornos à população de áreas vulneráveis.

COM INFORMAÇÕES

DAVI FRIALE

O TEMPO AQUI

