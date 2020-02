Foram convocados para 75 vagas em várias áreas como agente de limpeza escolar, agente de secretaria, merendeira, cuidador de alunos e professores

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Administração publicou nesta segunda-feira (17) o edital de exclusão dos candidatos que não compareceram para as vagas da portaria de nomeação nº 285, de 20 de dezembro último, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia.

No mesmo Diário também foi publicado o edital de nomeação dos candidatos classificados no Concurso Público da Prefeitura de Porto Velho, nos termos do Edital nº 001/SEMAD/2019, convocados para 75 vagas em várias áreas como: agente de limpeza escolar, agente de secretaria escolar, merendeira escolar, cuidador de aluno, professor nível II de séries iniciais, professor nível II letras português, professor nível II letras inglês, professor nível II ciências biológicas e professor nível II história.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Márcio Félix esses profissionais que foram convocados estão suprindo a demanda nas escolas desde já, e os professores que já estão atuando em sala de aula.

CLIC AQUI E VEJA A ALISTA DOS CONVOCADOS A PARTIR DA PÁGINA 183

Comdecom

