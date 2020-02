Grupo escolheu o estado, onde opera há pouco mais de um ano, como o primeiro para ação de transparência e relacionamento com cliente

O Grupo Energisa, que desde o ano passado detém a concessão de distribuição de energia elétrica em Rondônia, lançou nesta semana o novo portal Energisa Juntos ( www.energisajuntos.com.br ). O objetivo é dar maior transparência para as suas ações nos 52 municípios do estado, abrir um canal de diálogo com a população e evitar que os mais de 645 mil clientes sejam prejudicados por informações pouco confiáveis.

O portal entrou no ar essa semana e será atualizado constantemente com notícias sobre a operação da companhia no estado, como os investimentos já realizados, os que estão previstos e o que muda na vida do rondoniense. O site também esclarece o consumidor sobre o processo de medição e leitura, reajuste de tarifas e organização da conta de luz, entre outros assuntos importantes. Além disso, conta com uma área específica de Perguntas e Respostas, onde o cliente pode checar facilmente informações de utilidade pública, esclarecer dúvidas e encontrar um canal confiável de relacionamento.

Para o diretor-presidente da Energisa Rondônia, André Theobald, o portal também ajuda o cliente a entender a regulação do setor, a cargo da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

“A Aneel dita as regras do setor por meio de resoluções e portarias que nem sempre são de fácil entendimento. Procuramos traduzir essas regras para o cliente em uma linguagem mais simples. Além disso, buscamos dar maior transparência aos procedimentos da empresa que estão de acordo com essas normas, visando garantir a sustentabilidade da operação e evitando o sucateamento da infraestrutura”, explica Theobald.

O objetivo do portal Energisa Juntos não é substituir o site da empresa (www.energisa.com.br). Lá, o cliente emite segunda via de faturas, solicita serviços e faz elogios e reclamações. A proposta é ter um espaço de fácil acesso para esclarecimento de dúvidas recorrentes, de forma prática e direta. A Energisa também espera estreitar o relacionamento com o cliente, por meio de um canal que fale sobre a sua região, e fortalecer a confiança na companhia, na medida em que a população poderá acompanhar os investimentos e iniciativas de melhorias em curso em cada município e comunidade.

