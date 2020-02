A força-tarefa para acabar com filas de espera no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai contratar 9.500 servidores para o órgão. O quantitativo é maior do que o anunciado inicialmente pelo governo.

A estimativa mais recente é que o governo realize o chamamento de 8.000 militares inativos e aposentados do serviço público federal e 1.500 servidores aposentados do INSS, totalizando o quantitativo de 9.500 servidores.

Ainda não se sabe o quantitativo de servidores para cada Estado. Em Rondônia, pessoas ficam semanas e meses à espera do resultado dos processos.

Comentários

comentários