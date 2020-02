Últimas unidades ainda podem ser adquiridas na sede da Banda e Porto Velho Shopping

Restam poucas unidades de camisas que dão acesso ao cordão de isolamento da Banda do Vai Quem Quer. A presidente Siça Andrade explica que apesar de o bloco levar mais de cem mil pessoas na avenida disponibiliza pouco mais de três mil camisas apenas pra cobrir os custos da Banda com segurança, trios elétricos e banda da Banda. “Eu digo sempre que as pessoas que compram nossas camisas são as que nos ajudam a botar a Banda na rua”, disse.

Quem quiser comprar ainda as últimas unidades podem procurar nos pontos de vendas como a sede da Banda, localizado na avenida Joaquim Nabuco, Centro e Porto Velho Shopping, no Museu da Folia.

DESFILE

A presidente da Banda Siça Andrade explica que já está tudo devidamente organizado para o desfile da Banda que acontece no próximo sábado, dia 22 de fevereiro, a partir das 16h.

BOLO

Mais antes do desfile, às 14h terá o parabéns a você para todos os foliões com direito a um bolo de quarenta metros com apoio do Sindipan, FIERO e Senai, além do supermercado Irmãos Gonçalves, MS Comercial IMp. E Exp. De alimentos e Nasapan.

Em seguida, em cima do trio elétrico, às 15h, acontece o casamento oficial de parte da diretoria da Banda. E então com muito amor, paz e folia, o desfile do maior bloco de carnaval de rua da região Norte do País.

