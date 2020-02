Ligações provisórias de energia elétrica devem ser solicitadas com 72 horas de antecedência

O Carnaval está chegando e, para atender ao público das festas, muitos negócios temporários são montados em áreas próximas aos eventos. Para garantir a segurança de quem vai brincar na folia de momo e também de quem vai trabalhar nas barracas de bebidas e comidas, a Energisa orienta comerciantes e organizadores das festas a solicitar ligações provisórias de energia com antecedência, pois instalações clandestinas podem resultar em incêndios ou causar choques elétricos.

Para obter uma ligação de energia provisória e segura é preciso ir até uma agência da Energisa e solicitar o serviço com, no mínimo, 72h de antecedência. É importante ressaltar que o local da instalação deve estar a menos de 40 metros da rede de energia da concessionária.

Na agência, o cliente precisará informar o período em que a energia será utilizada, além de apresentar RG, CPF, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e uma relação dos equipamentos que serão usados no estabelecimento, com suas respectivas potências, em watts ou quilowatts. Com essas informações, é calculado o valor do consumo e é emitida uma fatura que deve ser pago pelo solicitante. A confirmação de que o pedido de ligação provisória será atendido acontece na agência, após a apresentação do comprovante de pagamento.

É possível conferir o endereço e horário de funcionamento das agências da Energisa em www.energisa.com.br, Canais de Atendimento, Agências de Atendimento.

Dicas de segurança

Além da importância de uma ligação de energia provisória segura, a Energisa tem algumas dicas que todos possam curtir o carnaval com muita energia e segurança com a rede elétrica. Confira:

Respeite as distâncias mínimas em relação à rede elétrica de Baixa Tensão (0,7 metros) Média Tensão (1,38 metros) e Alta Tensão (1,9 metros);

Se estiver em cima do trio elétrico, fique atento as placas de advertências instaladas nos cabos de energia elétrica durante todo percurso do trio. Mesmo com os condutores em altura segura, quando o Trio Elétrico passar por debaixo de redes de energia, as pessoas que tiverem em cima do trio precisam se abaixar de maneira que não tenha contato físicos com os cabos;

Cuidado com estruturas, andaimes e vergalhões na montagem e movimentação de trios elétricos, palcos e alegorias próximas à rede elétrica;

Se pretende ornamentar ruas e casas, mão utilize os postes ou padrões de energia para fixar decorações. E nunca utilize arame ou fio metálico para afixar enfeites. E atenção: Ornamentações utilizadas de forma segura também devem ser bem presas, para que o vento não os desprenda e os projete contra a rede elétrica;

Se avistar fios partidos, caídos ao solo ou dependurados nos postes de energia, não chegue perto e impeça que outras pessoas também se aproximem. Avise imediatamente a Energisa por meio do telefone 0800 647 0120;

Além de confetes e serpentinas, jatos de espumas ou de água também não devem ser lançadas em direção às redes de energia;

Muito cuidado com condutores de telefonia e internet, não os empurre ou faça colisão com o mesmo, isso pode quebrar o poste, derrubar a rede de energia no solo e até energizar os cabos de telefonia ou internet após troques com os cabos de energia;

Se vai organizar um bloco de carnaval com trio elétrico, entre em contato com a Energisa apresentado o trecho e altura do veículo. Pois, caso seja necessário, será realizado um deslocamento prévio aonde os veículos vão passar para avaliação da altura dos condutores e evitar acidentes.

Caso exista algum fio de energia impedindo a passagem do trio elétrico, entre em contato com a Energisa através do telefone 0800 647 0120. Em hipótese alguma faça isso por conta própria, mesmo que seja com um profissional de confiança. Apenas a Energisa pode mexer na rede de distribuição.

Não sobrecarregue tomadas com muitas conexões ou benjamins (o famoso ‘T’), você pode provocar curtos-circuitos e até mesmo incêndios. Se precisar ligar mais de um aparelho em uma tomada opte sempre por filtros de linha.

*imagem da internet

Comentários

comentários