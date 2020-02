O Integre acontecerá de 22 a 25 de fevereiro na sede da Federação Espírita em Porto Velho; juventude espírita terá encontro em Pimenta Bueno

Anualmente nos dias em que grande parte da população se diverte nas ruas e avenidas das cidades pulando carnaval, o movimento espírita realiza o Integre, encontro para debater e estudar pontos da doutrina espírita. Neste ano, o tema escolhido foi Jesus. No mesmo período, a Juventude Espírita terá uma imersão de 4 dias na cidade de Pimenta Bueno.

Neste ano, a Federação Espírita de Rondônia (Fero) realizará o 34º Integre com o tema Jesus. Os encontros serão realizados na sede da Federação, na rua Colômbia, 4171, bairro Embratel. No sábado (22) o tema será “Jesus e a Moderação”; no domingo (23) “Jesus e a empatia”; na segunda-feira (24) “Jesus e a paz” e fechando na terça-feira (25) “Jesus e o futuro”. Os encontros iniciam sempre às 14h30 e se estendem até às 18h30.

O presidente da Fero, Pedro Barbosa Neto destaca que a integração dos grupos espíritas é um encontro anual e um momento de estudos espíritas à luz do Evangelho, onde esse ano conta com o tema Jesus. “Vamos analisar as falas imortais de Jesus buscando esclarecimento e consolo para nossas vidas hoje” ressaltou Pedro Barbosa.

Mocidade

Neste ano a cidade de Pimenta Bueno receberá jovens do movimento espírita de todo o Estado para uma grande confraternização entre os dias 22 e 24 de fevereiro para o 27º Encontro de Mocidades Espíritas de Rondônia (Emero), cujo tema neste ano será “A Gênese Segundo o Espiritismo”. O evento é uma realização da Fero, através da Área de Infância e Juventude (AIJ).

O evento

Nesta edição foram recebidas 310 inscrições entre coordenadores e jovens de 11 a 21 anos, oriundos das cidades deCCC e da cidade anfitriã, Pimenta Bueno.

Todas as caravanas chegarão a Pimenta Bueno no sábado (22), para a abertura do evento que acontecerá às 18 horas e retornarão aos seus municípios de origem na segunda (24), após o encerramento das atividades, às 23 horas.

Os inscritos ficarão alojados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Raimundo Euclides Barbosa, em Pimenta Bueno, onde será realizado o encontro assim como farão lá as 6 refeições oferecidas pela organização.

Atividades

Pela manhã e início da tarde, os jovens participarão de estudos e no turno vespertino participarão de uma das seis oficinas ofertadas de acordo com suas preferências como música, teatro, fotonovela, pintura e formação de leitores, ou integrar uma das equipes da “Gincana da amizade”.

No Emero, os jovens terão ainda a oportunidade de conhecer e estreitar laços com jovens de outras cidades e apresentarem aos demais participantes, os resultados das construções de cada oficina.

Durante o Encontro, é carinhosamente preparado um espaço denominado “Cantinho da Honestidade” onde são disponibilizados para aquisição picolés, balas, chocolates e outras guloseimas e o próprio jovem escolhe o que quer, paga e pega o troco sozinho.

Os jovens adoram e a organização do EMERO há muito se alegra com os resultados dessa atividade, cujo objetivo não é o lucro financeiro, mas sim a conscientização acerca do exercício da honestidade.

“A alegria dos jovens e o impacto positivo que o encontro produz na vida deles, vale o esforço necessário à realização anual do Emero”, destaca Lilian Nogueira, uma das coordenadoras da AIJ.

Para garantir o atendimento adequado e ainda a segurança dos participantes, o Emero mobiliza o esforço e a dedicação de mais de 150 trabalhadores voluntários de diversas cidades, divididos entre palestrantes, oficineiros, coordenadores, limpeza, cozinha e etc.

Temática

O tema do evento é escolhido pelos próprios jovens sempre no ano anterior a realização do evento. A Gênese é uma das obras básicas da Doutrina Espírita e aborda a origem da vida, os milagres e predições do evangelho sobre a ótica espírita e suas correspondentes consequências, por meio do qual se pretende orientar as almas juvenis na adoção de comportamentos cristãos e éticos na vida pessoal, com reflexos no coletivo.

Além da escolha do tema do Encontro, há alguns anos os jovens também participam da construção da identidade visual do encontro por meio de um concurso estadual de logomarcas no qual é escolhido a logo que será utilizada no Emero seguinte.

SERVIÇO:

O QUE: INTEGRE – INTEGRAÇÃO DO MOVIMENTO ESPÍRITA

QUANDO: DE 22 A 25 DE FEVEREIRO

ONDE: RUA COLÔMBIA, 4171 – EMBRATEL – SEDE FED. ESPÍRITA

HORAS: DAS 14h30 ÀS 18h30

O QUE: EMERO – ENCONTRO MOCIDADE ESPÍRITA

QUANDO: DE 22 A 24 DE FEVEREIRO

ONDE: ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO RAIMUNDO EUCLIDES BARBOSA, EM PIMENTA BUENO

HORAS: DIA TODO

Geovani Berno – Assessoria de Imprensa da Fero – Contato 99984-0068

DRT/RO 1305

