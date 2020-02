Desfile sai no próximo sábado, com concentração na Praça das Três Caixas D’água

Vai ter casamento oficial com direito a cerimônia, tapete vermelho e juiz de paz na Banda do Vai Quem Quer esse ano. O desfile do maior bloco de carnaval de rua da região Norte sai no próximo sábado, às 16h da Praça das Três Caixas D’água, mas antes, as 15h acontece a cerimônia de casamento da presidente da Banda, Siça Andrade com Eyder Brasil, vice-presidente Silvio Santos com Ana Santos e a diretora de comunicação da Banda Yalle Dantas com Evandro Reis. “Sempre tivemos o sonho eu Yalle e o Silvio, de casarmos na Banda. E esse ano deu certo de realizarmos” , ressaltou a presidente.

CAMISAS

Restam poucas unidades de camisas que dão acesso ao cordão de isolamento da Banda do Vai Quem Quer. A presidente Siça Andrade explica que apesar de o bloco levar mais de cem mil pessoas na avenida disponibiliza pouco mais de três mil camisas apenas pra cobrir os custos da Banda com segurança, trios elétricos e banda da Banda. “Eu digo sempre que as pessoas que compram nossas camisas são as que nos ajudam a botar a Banda na rua”, acrescentou.

Quem quiser comprar ainda as últimas unidades podem procurar nos pontos de vendas como a sede da Banda, localizado na avenida Joaquim Nabuco, Centro e Porto Velho Shopping, no Museu da Folia.

