Recurso é parte da economia de R$ 50 milhões feita pelo Legislativo no primeiro ano de gestão do presidente

Durante reunião com o presidente Fundação Pio Xll, Henrique Prata, o diretor executivo do Hospital de Amor da Amazônia (HA), Jean Negreiros e o assessor jurídico da unidade, Odair Flazino, o presidente Laerte Gomes (PSDB) confirmou a liberação de R$ 4 milhões para a instituição, considerada o maior centro de tratamento e pesquisa de câncer do centro norte do Brasil.

“Esse recurso de R$ 4 milhões é parte dos R$ 50 milhões que a Assembleia Legislativa economizou em 2019 e do qual me comprometi a destinar ao Hospital de Amor para ajudar a instituição a continuar ajudando quem tanto precisa”, declarou o presidente.

Na oportunidade, Laerte Gomes também confirmou sua presença na inauguração do segundo acelerador linear de radioterapia da unidade. A inauguração do serviço acontece na quinta-feira, 20, às 10 horas, na sede do hospital na capital de Rondônia e, além do presidente, contará com a presença dos demais parlamentares da Casa de Leis, do governador Marcos Rocha e outras autoridades.

Segundo Henrique Prata, com o aparelho, o HA vai conseguir dar celeridade no tempo de espera, que em alguns casos, dado a grande demanda, demora meses.

“Com o aparelho em funcionamento os pacientes que aguardam o procedimento de radioterapia vão esperar bem menos. E essa conquista se deve às pessoas que ajudam o Hospital de Amor através dos eventos como o Leilão Direito de Viver, que atualmente acontece em cidades de todas as regiões de Rondônia”, acrescentou Prata.

Também participaram da reunião, os deputados Geraldo da Rondônia (PSC) e Jair Montes (PTC).

Juliana Martins-ALE/RO – Fotos: Diego Queiroz-ALE-RO

Comentários

comentários