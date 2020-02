Serviços essenciais terão equipes plantonistas fazendo revezamento para atender a população

A Prefeitura de Porto Velho informa que não haverá expediente nos órgãos públicos do Poder Executivo Municipal, inclusive nas Autarquias e Fundações nos dias 24 e 25, respectivamente segunda e terça-feira de carnaval, bem como no dia 26, quarta-feira de cinzas, até as 14 horas, conforme Lei Municipal 190, de 14 de outubro de 1980 e a portaria 679, de 30-12-2019.

No entanto, de acordo com o Parágrafo Único da mesma lei, as repartições da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) que atendem nas Unidades de Saúde de Urgência e Emergência 24 horas, Subsecretaria Municipal de Serviços Básicos (Semusb) e Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Serviços Básicos (Semisb), responsáveis pela limpeza pública, organizarão turnos para revezamento, de forma que não haja interrupção na execução dos serviços nessas áreas.

O mesmo será feito na Subsecretaria Municipal de Obras e Pavimentações (Suop), que opera nos serviços de drenagem, asfalto e tapa buraco, Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Semagric), que faz a inspeção animal e Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte (Semtran), responsável pela fiscalização e segurança do trânsito.

Comentários

comentários