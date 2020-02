No setor de distribuição, em que controla 11 empresas, a Energisa prevê investir 2,5 bilhões de reais em 2020, alta de quase 6% ante 2019, com mais de 830 milhões de reais para as empresas antes controladas pela Eletrobras em Rondônia e no Acre.

A Energisa Rondônia receberá 644 milhões de reais, liderando os aportes, seguida pela subsidiária no Mato Grosso, com 514,7 milhões, e pela Energia Mato Grosso do Sul, com 306 milhões.

“A empresa que vai receber o maior investimento nem é a nossa maior, é a de Rondônia. Ela está em processo de transformação, reestruturação, após anos de pouco investimento. Estava subinvestida, sucateada. No Acre há um trabalho enorme de recuperação, pelas mesmas razões”, explicou Botelho.

Os esforços devem envolver automatização de subestações, blindagem de redes, instalação de medidores e compras de veículos e equipamentos.

O presidente da Energisa destacou ainda que o grupo, após ter realizado planos de demissão voluntária nessas ex-estatais, agora tem aumentado o quadro para substituir terceirizados.

“A empresa está admitindo mais do que demitiu nesses PDVs, o quadro está aumentando, aumentou em 50%. Estamos fazendo um processo enorme de internalizar funções que eram terceirizadas. Essas empresas tinham muito mais gente no escritório que equipe na rua”, disse Botelho.

Os investimentos recordes da Energisa veem em meio ao aniversário de 115 anos da elétrica em 2020.

Fundada como Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina, em Cataguases (MG), a empresa abriu o capital em 1907 e realizou mais recentemente um re-IPO na bolsa paulista B3. As Units da Energisa acumulam alta de cerca de 214% desde a operação, em julho de 2016.

ocombatente com informações Agencia Reuters

