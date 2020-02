O Ministério Público do Estado de Rondônia informa aos bacharéis dos cursos de Arquitetura, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Jornalismo, Psicologia, Publicidade e Propaganda e Tecnologia de Gestão de Recursos Humanos, que estejam ou venham a se matricular em cursos de pós-graduação, que no período de 20 de fevereiro a 18 de março de 2020, estarão abertas as inscrições do Processo Seletivo para Ingresso no Quadro de Estagiários Administrativos de nível Pós-Graduação (MP -Residência). O edital da seleção foi publicado nesta quarta-feira (19/2), no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público de Rondônia (www.mpro.mp.br). VEJA O EDITAL ABAIXO:

Os interessados em participar da seleção deverão fazer um cadastramento, no endereço www.mpro.mp.br, que consiste no preenchimento de formulário eletrônico contendo os seguintes dados pessoais: nome, data de nascimento, CPF, RG, endereço, conta de email e nome dos pais. Quando da inscrição, o acadêmico deverá apresentar, dentre outras informações solicitadas, o seu desempenho acadêmico (DA),que deverá ser igual ou superior a 6,00.

A validação dos índices de desempenho acadêmicos informados ocorrerá no dia 24 de março. A homologação das inscrições habilitadas, respeitados os recursos acaso interpostos, será divulgada no dia 31 de março de 2020.

Homologada a lista de candidatos habilitados referente ao credenciamento, o preenchimento das vagas, obedecerá à ordem de classificação dos candidatos. Selecionado o candidato habilitado melhor classificado, o seu ingresso, para a vaga de estágio, na respectiva unidade, dependerá de sua aprovação em prova objetiva eletrônica a ser realizada em data pré-agendada.

O processo de seleção terá validade de 12 meses a partir da publicação do edital de homologação no Diário Oficial de Justiça. Havendo disponibilidade de vaga, os integrantes da lista de aprovados serão convocados pela Gerência de Recursos Humanos, obedecendo a ordem de classificação.

O horário de trabalho do estagiários MP-Residência é de 4 horas, no período das 8 às 12 horas ou das 14 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, com bolsa remuneratória de R$ 1.800,00. O período de estágio será três anos, não admitindo-se qualquer forma de de prorrogação.

