Na manhã desta quinta-feira, 27, o ac24horas foi às ruas de Rio Branco perguntar aos apostadores o que eles fariam se ganhassem o prêmio acumulado da Mega-Sena no valor de 200 milhões de reais. Pois no sorteio realizado na noite desta quinta, uma aposta de Rio Branco e outra de Fortaleza (CE) acertaram as seis dezenas e vão faturar cada uma mais de 105 milhões de reais.

A informação é de que a aposta ganhadora no Acre foi feita em uma lotérica no centro de Rio Branco, próxima à prefeitura da capital, e seria um bolão formado por 10 policiais militares, que são agora devem se tornar os mais novos milionários acreanos e não vão mais se preocupar com as contas ao final do mês.Os ganhadores não têm do que reclamar. O prêmio de pouco mais de 100 milhões de reais, dividido entre os 10, vai fazer com que cada embolse mais de 10,5 milhões.

A aposta do Ceará também se trata de um bolão, mas este com 35 ganhadores. Há, portanto, um lucro de 45 novos milionários.

