A Prefeitura de Porto Velho, a partir do dia 11 de março, realizará as audiências públicas para discutir com todos os segmentos da comunidade do Município a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano 2021.

Conforme o calendário estabelecido pela secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sempog), a primeira audiência será no Colégio Getúlio Vargas, à rua Prudente de Moraes, nº 1924, bairro areal, região central de Porto Velho, no dia 11/3, às 19 horas.

“O prefeito Hildon Chaves pede que as pessoas compareçam, pois é nessas audiências que a própria comunidade define como serão aplicados os recursos públicos em prol da população do Município”, disse o secretário adjunto da Sempog, José Cantídio Pinto.

Confira a data das demais audiências

Dia 12/3, às 19h – Escola Municipal Voo da Juriti, rua Antônio Fraga Moreira, nº 1518-1580, bairro JK, zona Leste da capital

Dia 13/3, às 18:30 – Escola Joaquim Vicente Rondon, rua Garopaba, nº 2615, bairro Cohab, zona Sul da capital

Dia 17/3, às 18:30 – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (Ifro), avenida Calama, nº 4985, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, zona Norte da capital

Dia 18/3, às 16h – Escola Municipal Henrique Dias, rua Padre Chiquinho, n° 120, distrito de São Carlos, baixo Madeira

Dia 20/3, às 18:30 – Escola Cora Coralina, rua Ilário Maia, distrito de Jaci-Paraná, BR-364, sentido Acre.

