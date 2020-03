Conforme determinação do prefeito Hildon Chaves, a equipe mantém plantão para garantir escoamento em todos os distritos

Neste final de semana, equipes da Semagric, baseadas nos distritos de Extrema e Nova Califórnia, trabalharam consertando pontos críticos na região do Igarapezão e concentraram esforços para reconstruir uma ponte de 15 metros sobre o Rio Thiborna, na linha 2, Norte, além de substituir outra ponte por tubos metálicos Armco, no ramal Rio Novo, ponte do km 7,5, em Nova Califórnia.

Os tubos foram conseguidos graças a internvenção do vereador Márcio Pacelle e as demais ações contaram com ajuda do vereador Alan Queiroz.

A operação de reconstrução da ponte sobre o Rio Thiborna foi bastante complexa, já que o rio já saiu da sua calha. No caso, o auxilio de empresários locais e da comunidade foi de fundamental importância”, destacou o secretário Luiz Cláudio da Agricultura.

“Não existe nenhuma estrada vicinal, em nenhum distrito, que não esteja sendo atendida em suas emergências. Estamos nos preparando para trabalhar melhor no período da seca, adquirindo manilhas, que serão usadas para impedir o surgimento de novos pontos de atoleiros e locais passíveis de interdição,” destacou Luiz Cláudio.

