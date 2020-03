O vice-prefeito prefeito de Rolim de Moura (RO), Fabrício Melo, prestigiou a abertura da 1ª Copinha Sinsezmat de futsal, na noite desta sexta-feira, (28/02), no ginásio municipal “Ninho dos Pássaros” evento organizado pelo sindicato dos servidores públicos municipais da zona da mata.

A competição reúne 06 equipes compostas exclusivamente de servidores municipais. O presidente do sindicado, Márcio Matheus, disse que a “Copinha” é uma forma de envolver os servidores e oferecer lazer a quem faz a máquina pública acontecer.

Fabrício Melo foi recebido pelas equipes que participaram da rodada de abertura e parabenizou a diretoria do sindicado pela iniciativa de promover o evento. “O sindicato faz o papel de buscar os direitos dos servidores e nossa administração tem atendido e conversado todas as vezes que nos apresentam as demandas. Nossa gestão corrigiu um erro histórico, muitos servidores recebiam menos de um salário mínimo, isso é até inconstitucional, mas com responsabilidade conseguimos equilibrar as contas e com a participação do sindicado somos cientes que fizemos justiça ao fazer essa correção. Estamos construindo um moderno prédio, para que os nossos servidores tenham um ambiente adequado para desempenhar suas funções, atender a população em um espaço agradável, isso tudo faz parte do nosso planejamento e política de valorização dos nossos estimados servidores, que com dedicação contribuem para o desenvolvimento do nosso município”, afirmou Fabrício.

Amante do esporte, onde participou de vários campeonatos com a equipe de Nova Estrela, Fabrício Melo curtiu das arquibancadas do “ Ninho dos Pássaros” as jogadas das equipes que fizeram a rodada de abertura.

Os jogos ocorrerão todas as sextas-feiras com a final programada para o dia 20 de março.

