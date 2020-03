O prêmio do bolão feito entre 10 pessoas de Rio Branco que foi sorteado no último prêmio histórico de R$ 211 milhões da Mega-Sena ainda não foi retirado pelos ganhadores. O bolão que acertou as seis dezenas do concurso 2.237 foi realizado na lotérica Mega Sorte, localizada na região central da capital acreana.

Conforme a Caixa Econômica Federal, o valor de R$ R$ 105.826.358,87 faturado pelos rio-branquenses segue mantido, uma vez que os apostadores ainda não o retiraram. Esse dinheiro deve ser dividido entre os 10 apostadores, que segundo informações, seriam policiais militares.

O prêmio pode ser resgatado nas agências da Caixa e os valores não retirados são enviados para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Outro bolão feito em Fortaleza, no Ceará, arrematou a outra parte do prêmio.

