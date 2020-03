Parlamentar pede que Estado realize vistorias dos veículos por administração direta, através do Detran…

O deputado estadual Luizinho Goebel (PV), encaminhou na semana passada, indicação ao governador Marcos Rocha (PSL), solicitando para que o mesmo realize vistorias dos veículos por administração direta.O parlamentar solicita que o Governo do Estado, através do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/RO), proceda as vistorias dos veículos por administração direta, dentro do próprio Departamento.

A justificativa do deputado Luizinho, é de que a solicitação se faz necessária, pois há uma reclamação generalizada do contribuinte rondoniense, pois há uma falta de opção no que diz respeito à prestação do serviço, por conta do baixo número de empresas que fornecem a realização da referida vistoria, trazendo consigo valores exorbitantes obrigando o contribuinte a se submeter a tabela de valores disponibilizadas pelas próprias empresas.

Vale ressaltar que o Detran/RO chegou a realizar esse serviço de vistoria durante anos, todavia terceirizou a referida função, sendo que anteriormente os próprios servidores do Detran efetuavam o trabalho.

“Dessa forma, por ter disponibilidade de postos de atendimento do Detran nos municípios e ainda servidores para atendê-los, seria viável e mais econômico para o Estado que a aplicabilidade dessa atividade venha partir do próprio Departamento Estadual de Trânsito, para um melhor controle e qualidade de serviço para os usuários”, enfatizou Goebel.

