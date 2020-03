Projeto segue em fase de alterações finais para que possa ser licitado ainda este ano

Nesta terça-feira (3), o prefeito Hildon Chaves recebeu no Prédio do Relógio (sede do poder executivo), o subsecretário Euzébio Lopes da Subsecretária de Desenvolvimento Socieconômico e Turismo (Semdestur), acompanhados de técnicos da pasta para averiguar o projeto de revitalização da praia de Jacy Paraná.

Visando proporcionar maior conforto e oferecer serviços em fomento a hospitalidade, o projeto tem como o objetivo valorizar toda a extensão da praia que é tida como um importante ponto turístico da capital.

O projeto de revitalização da praia contempla a construção de seis quiosques, um pier e várias duchas distribuídas pela praia, com um investimento orçado em torno de um milhão de reais.

Depois de apresentado o projeto base, o prefeito sugeriu que as estruturas dos quiosques fossem reforçadas e construídas com concreto, para que sejam permanentes, seguras e não demande tanta manutenção.

Ainda de acordo com o prefeito o local é um importante ponto turístico de Rondônia e merece ter uma revitalização para que possa receber cada vez mais turistas interessados em apreciar lazer e as belezas naturais do estado.

“Serão feitas diversas benfeitorias no local que é um importante ponto turístico da capital e do estado, o projeto foi bem recebido, fizemos algumas alterações, agora esperamos que em um prazo de 30 dias o projeto seja atualizado para que possamos licitar ainda este ano a obra”, disse o prefeito.

