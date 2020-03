Diretoria da instituição afirmou que salário da instituição em Rondônia está entre os piores do Brasil

O presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB), na manhã desta quarta-feira (4) recebeu a cúpula da Polícia Civil de Rondônia (PC-RO) para discutir ações que venham atender as dificuldades relatadas pelos diretores da instituição.

A reunião aconteceu no gabinete da presidência e contou com a presença de vários deputados.

A diretoria expôs a real situação da Polícia Civil, questões relacionadas à estrutura da entidade, além de demonstrarem, com números, que nos últimos cinco anos, economizaram para o Estado mais de R$ 20 milhões, no entanto, estão com uma defasem salarial que já se estende por mais de dez anos, recebendo hoje, segundo eles, um dos piores salários do Brasil.

O delegado-geral da Polícia Civil, Samir Fouad Abboud, enfatizou que antes, “nossa luta era para crescer, hoje estamos fazendo de tudo para não diminuir”, citou.

Os parlamentares ainda ouviram a delegada-geral adjunta, Alessandra Marcela Paraguassu, a diretora do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), Rosilei de Lima, o gerente de Administração e Finanças (GAF/PC), Anderson Fernandes Melo e a assessora técnica da Diretoria Geral da PC-RO, Joyce Moreira.

Após ouvir todos os problemas enfrentados pela classe que compõe a Segurança Pública de Rondônia, o presidente Laerte Gomes, com o apoio dos demais deputados, reafirmou o compromisso da Assembleia Legislativa com a categoria e reforçou que isso seria honrado.

“A nossa Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, é responsável pela execução da política de segurança pública no âmbito do Estado, reunindo sob seu comando único, a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar. Sendo assim, esperamos que o Governo, caso venha encaminhar para a Assembleia, qualquer projeto referente à realinhamento salarial nessa esfera, que isso atenda toda a segurança pública, ponderou o presidente Laerte Gomes.

Comentários

comentários