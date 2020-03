Parlamentar aproveitou visita para entregar cópia da Reforma Administrativa implantada na Assembleia Legislativa

Nesta quinta-feira (5), o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB), acompanhado do 1º secretário da Mesa Diretora, deputado Ismael Crispin e do advogado-geral da Casa de Leis, Walter Matheus, esteve no Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO) para uma visita de cortesia ao atual presidente da corte, desembargador Paulo Kiyochi Mori.

No encontro também estavam presentes os juízes auxiliares da presidência Álvaro Kalix Ferro, Guilherme Baldan e Rinaldo Forti e o secretário de Orçamento e Finanças do TJ-RO, Alberto Ney Silva.

Além da parabenizar a nova cúpula do Tribunal de Justiça, o presidente Laerte Gomes também tratou de parcerias administrativas junto ao órgão e conversou sobre trocas de experiências de modelos de governanças.

“E na oportunidade também pude entregar, oficialmente, uma cópia da Reforma Administrativa que a Assembleia Legislativa está implantando, um documento referente à Comissão Especial que montamos para tratar da gratificação dos efetivos do Poder Legislativo, que aliás, irá primar pela meritocracia e anunciamos a contratação de mais 40 concursados”, destacou o presidente.

O parlamentar acrescentou que, nos próximos dias, os demais aprovados também serão chamados para tomarem posse nos cargos em que foram aprovados no concurso público da Casa de Leis.

“E acima de tudo, colocamos a Assembleia Legislativa à disposição do TJ para que, assim como com os demais poderes e órgãos de controle do Estado, possamos trabalhar todos em harmonia”, concluiu o presidente Laerte Gomes.

Da mesma forma, o presidente Paulo Kiyochi Mori, agradeceu a visita dos parlamentares e também deixou clara à disposição do Tribunal de Justiça de Rondônia em atuar em parceria com a Casa de Leis.

