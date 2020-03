Durante encontro com a imprensa, foi destacada a facilidade do relacionamento entre concessionária de energia elétrica e consumidores.

Durante coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (06), o presidente da Energisa Rondônia, André Theobald, anunciou os investimentos de R$ 644 milhões da empresa em 2020, além de apresentar as novas plataformas virtuais de atendimento e relacionamento com os clientes.



O primeiro é o aplicativo para celular Energisa ON, que estará disponível nas lojas Google Play (Android) e iOS. O outro é o WhatsApp com inteligência artificial Gisa (de Energisa), que vai tornar mais rápido e fácil o contato da população com a concessionária de energia elétrica. Também haverá a disponibilização de mais totens computadorizados para atendimento em diversos pontos da cidade e a emissão de boletos bancários para o pagamento das contas de consumo. As mudanças começam agora e vão até o mês de agosto.

Ao Expressão Rondônia, André Theobald destacou o respeito da relação cliente-empresa. “Todas as reclamações, sugestões e solicitações, que chegam até a gente, seja via chat, site, central de atendimento via telefone ou outro meio, são processadas e analisadas pela nossa equipe. Isso se torna uma questão importante. Estamos presentes em diversos estados, onde nosso serviço é bem avaliado, como Paraíba e Mato Grosso, por exemplo. Temos diversas plataformas nestes locais, que deram certo. Mas, preferimos analisar para ver as peculiaridades de Rondônia, para adequar a essa realidade. Por isso, estamos fazendo esse lançamento hoje para nos aproximar dos nossos usuários”, afirmou o presidente da Energisa Rondônia.



A diretoria da Energisa também destacou que os investimentos que vão ultrapassar a casa de 1 bilhão de reais em dois anos, são iniciativa da empresa. “Quando compramos a Ceron, no contrato havia metas, determinações do que tínhamos que fazer. Porém, nós também estabelecemos nossas metas. Primeiro, melhorar a qualidade. Segundo: a expansão da rede de distribuição e terceiro, evitar o furto de energia, pois com mais furto, a população paga mais caro na conta”, destacou André Theobald.

Em Rondônia, a Energisa tem 657 mil consumidores e 3,8 mil funcionários e a tendência dos números é de crescimento, já que a empresa está fazendo diversas mudanças e ampliações nos serviços. “Já trabalhamos forte para mudar e modernizar as redes de distribuição de 21 municípios, quase a metade dos 52 de Rondônia. Já estamos automatizando as subestações para serem centralizadas em determinados pontos e controladas via computador. Estamos ajudando as pequenas prefeituras a trocarem as lâmpadas comuns por LED. Enfim, vamos auxiliar o estado a crescer cada vez mais. Até pouco tempo atrás, a energia era um impedimento para indústrias se instalarem aqui. Hoje, já provamos que isso é coisa do passado”, finalizou o presidente da Energisa Rondônia.

Texto: Felipe Corona – Da equipe Expressão Rondônia

fotos Tadeu Itajubá ocombatente.com

