Parlamentar também confirmou mais R$ 300 mil para a aquisição de insumos para a prefeitura

Na última semana, o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB), ao lado do vice-prefeito de Presidente Médici, Zé Ribeiro (MDB), representando o prefeito Edilson Alencar (PSDB) anunciou a liberação de emenda parlamentar no valor de R$ 280 mil para a realização do projeto de revitalização da urbanização da sede administrativa do município.

Laerte Gomes também confirmou a destinação de R$ 80 mil, recurso este, que atenderá a classe dos taxistas de Presidente Médici. Ainda para o município. O presidente anunciou ainda, a liberação de emenda no valor de R$ 50 mil para a construção de um playground na praça municipal da cidade.

“São mais de R$ 400 mil em emendas para ajudar o município de Presidente Médici, algumas delas, compromissos antigos que fiz, por exemplo, com os taxistas da cidade. Além disso, o vice-prefeito, Zé Ribeiro também nos apresentou outras demandas, a exemplo da solicitação de R$ 300 mil para a aquisição de insumos e que também atenderemos, assim que refizermos o convênio”, enfatizou o presidente.

O parlamentar informou, ainda, que para este ano de 2020, Presidente Médici será contemplada com R$ 1 milhão em emendas.

“Quero, em nome do prefeito Edilson Alencar e de toda a população de Médici, agradecer ao presidente Laerte Gomes que tem, verdadeiramente, abraçado o nosso município que, sem dúvidas, honrará com todos esses recursos. Muito obrigado”, agradeceu o vice-prefeito.

“Eu é que agradeço o apoio que tenho recebido de Presidente Médici, aliás, o que temos feito é um dever de casa, nada mais do que nossa obrigação. O município sempre reconheceu nosso trabalho, e isso se reflete no expressivo número de votos que sempre recebi da população. Eu sempre digo e repito, Presidente Médici pode ter em mim um representante de todos vocês. Aproveito para expressar meu desejo de sinceras melhoras e uma excelente recuperação ao nosso prefeito Edilson Alencar. Tenho fé em Deus que logo ele ficará bem para dar continuidade ao belo trabalho que ele, junto com toda a sua equipe, à frente da Prefeitura de Presidente Médici”, concluiu Laerte Gomes.

