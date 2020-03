Os ingressos para a festa são limitados e podem ser adquiridos por R$ 20 na fábrica da Louvada (localizada na BR-364, 524, bairro Três Marias, próximo ao Makro)

Com muita diversão, alegria e em grande estilo, a cervejaria Louvada irá promover, no dia 28 de março, às 17h, em Porto Velho, uma festa de comemoração ao primeiro ano da fábrica em Rondônia. Batizada de Louvada St Patrick’s Day, o evento quer aproximar clientes, consumidores e até mesmo aqueles que não conhecem a cervejaria, que cada vez mais tem conquistado o público rondoniense.

Os ingressos para a festa são limitados e podem ser adquiridos por R$ 20 na fábrica da Louvada (localizada na BR-364, 524, bairro Três Marias, próximo ao Makro), ou no site www.cervejarialouvada.com.br. A entrada dá direito a acesso à festa que celebra a cultura irlandesa cervejeira, um chopp verde e churrasco de costela até durar o estoque. A celebração também terá Espaço Kids e estacionamento “frees”. Logo após o encerramento do costelão, serão servidos espetinhos à parte.

Chame seus amigos, seu “crush”, e venha apreciar os deliciosos chopps Louvada da Sorte (chopp Pilsen verde), Louvada Hop Lager – eleito o melhor do Brasil pelo Festival Brasileiro de Cerveja, Louvada Weiss e Louvada IPA. Tudo isso, ao som do velho e bom Rock’n Roll com as apresentações das bandas K7 e Semáforo 89, que irão tocar aqueles hits que estão na ponta da língua.

“Estamos felizes por conquistarmos nosso espaço na capital e em todo o estado de Rondônia com a Louvada. O público tem apreciado os nossos chopps e cervejas artesanais, que são feitos com muita qualidade e carinho. Essa festa será uma forma de agradecer a todos por chegarmos até aqui. Passa muito rápido… Já estamos há um ano em terras rondonienses e por aqui iremos continuar, espalhando a cultura cervejeira para todos os apreciadores”, enfatiza o sócio diretor da Louvada em Porto Velho, Leonardo Czerwinski.

Serviço

– Louvada St. Patrick’s Day;

– Data: 28/03;

– Horário: 17h;

– Endereço: Fábrica da Louvada – BR-364, 524, bairro Três Marias (em frente ao Makro).

