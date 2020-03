Reunião visou dar maior celeridade as ações para a realização do fórum

O prefeito Hildon Chaves se reuniu no Prédio do Relógio (sede do poder executivo) na manhã desta segunda-feira (09), acompanhado do secretário adjunto da SGG Devanildo Santana, e da primeira-dama Ieda Chaves e do diretor técnico da Agencia de Desenvolvimento, Armando Moreira Filho, para alinhar alguns pontos do Fórum Amazônia + 21.

Durante a reunião foram abordados vários temas relacionados ao fórum que acontecerá de 5 a 8 de maio em Porto Velho, tais como uso dos espaços públicos para a divulgação do fórum, instalação de banners e bandeirolas nos prédios públicos e Espaço Alternativo, além dos pontos de ônibus que serão instalados para atender ao fórum, onde contará com o apoio das demais secretarias municipais, algo que o gabinete ajudará a dar celeridade.

O fórum também tem o intuito de conectar governos, empreendedores, cientistas, pesquisadores, setor produtivo, investidores de diversos países e a sociedade civil, para isso também serão realizadas ações para recepcionar bem os turistas.

Outro ponto bastante discutido foi em relação a saúde, pois com a presença de pessoas de várias partes do mundo, o município se preocupa em adotar estratégias de prevenção para a não propagação do coronavírus, onde com o apoio da secretaria de saúde municipal e estadual, visa cumprir com todos os protocolos internacionais de saúde.

Sobre o fórum

O principal objetivo do fórum é buscar, através da troca de experiências, o fortalecimento da identidade cultural e do desenvolvimento socioeconômico da Amazônia, evidenciando as oportunidades de negócios que já existem e buscando a geração de novos empreendimentos sustentáveis para a região.

Além das palestras sobre os temas, haverá painéis, mesas redondas e espaço para diálogos e troca de informações entre os participantes, que poderão agendar e apresentar seus projetos durante a programação.

