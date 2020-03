A famosa publicou um texto para o Dia Internacional da Mulher e falou sobre o machismo e fez um desabafo

Nesta segunda-feira (09/03), a apresentadora Luciana Gimenez decidiu desabafar. Nova colunista do site IG, a famosa publicou um texto para o Dia Internacional da Mulher e falou sobre o machismo, fazendo um relato a respeito dos pedidos de nudes que ela recebe, com frequência, de pessoas desconhecidas.

“Mesmo sendo uma pessoa pública, não estou livre de homens que se acham no direito de me abordarem no direct com mensagens do tipo: ‘Você é uma gostosa, me manda um nude’, comentando sobre partes do meu corpo e, acreditem, até assediadores descrevendo coisas que gostariam de fazer comigo”, afirmou a contratada da RedeTV!.

Na sequência, Luciana ainda afirmou que em diversas ocasiões pensou em fechar seu Instagram. “Mas me questiono: por que eu tenho que me privar e me ‘esconder’ enquanto esses canalhas (muitas vezes casados) continuam por aí, fazendo o que fazem comigo e com outras mulheres? Até quando vamos ter que suportar isso? Até quando agressores sairão impunes?”, questionou.

METRÓPOLES

