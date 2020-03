Segundo a política de incentivo a produção rural do prefeito Hildon Chaves, todo o setor chacareiro de Porto Velho está sendo atendido

Homens e máquinas da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric) estiveram em ação durante uma semana no setor chacareiro Nova Aliança, promovendo a reabertura de igarapés que, ao transbordar, alagavam as estradas, dificultando o escoamento da produção.

Várias represas foram drenadas porque, além de apresentar risco de rompimento, estavam inundando residências. Também foram recuperados pontos críticos e recuperação de bueiros, com a colocação de manilhas de concreto em, pelo menos, dez pontos que poderiam causar interdição do fluxo de veículos.

Segundo o presidente da Associação dos Produtores Nova Aliança, Wanderlei Antero, o Chocolate, no setor residem cerca de 3 mil famílias e somente associados são 165 produtores inseridos no modelo agricultura familiar, que receberam apoio da Semagric no transporte de calcário para correção de solo.

Produtores selecionados no perfil adequado para o cultivo de café, serão contemplados ainda nesta semana com cerca de 2.222 mil mudas de café clonal, que cobre área de um hectare.

Wanderlei “Chocolate” disse que o trabalho do prefeito Hildon Chaves e do secretario Luiz da Agricultura tem feito diferença para os pequenos produtores no município de Porto Velho. “Nós nunca tivemos tanto apoio como estamos tendo agora e precisamos reconhecer o trabalho dos servidores da Semagric, do prefeito Hildon e do secretário Luiz Cláudio da Agricultura”, agradeceu.

Comdecom

Comentários

comentários