Na manhã desta terça-feira (10), o prefeito Hildon Chaves se reuniu com o tenente coronel Telmo Luiz de Vasconcelos, do 5º BEC, em encontro que teve ainda a presença do secretário adjunto Geral de Governo, Devanildo Santana, o subsecretário municipal de Obras e Pavimentação, Diego Muniz e os vereadores Maurício Carvalho e Allan Queiroz, para discutir sobre a pavimentação de alguns bairros da capital em parceria com o 5º BEC.

O tenente coronel, Telmo Vasconcelos, lembbrou que a parceria já existe de longa data e que os trabalhos devem continuar em alguns bairros da capital. “Nossos trabalhos mais fortes devem iniciar agora no começo de maio, quando a gente poderá executar os serviços de terraplanagem com mais intensidade, estamos aguardando terminar o inverno chuvoso pra entrar com força maior”.

De acordo com Diego Muniz, a parceria já vem desde o ano passado nos bairros São Francisco e Mariana, onde já foram pavimentados 10 km. “Nós estamos conversando para retomada das obras, mas lógico tem o período chuvoso que não dá pra trabalhar agora, Contudo, a partir do início de maio as obras serão retomadas com mais 10 km de ruas nestes bairros. Os investimentos são 100 por cento da prefeitura, 27 milhões de reais proveniente de economias dos cofres públicos e agora serão investidos na capital”.

O prefeito Hildon Chaves fez um balanço dos trabalhos de asfaltamento e recapeamento realizados em seu mandato. “Essa é a única obra que está sendo executada pelo Exército Brasileiro em parceria com prefeituras no Brasil inteiro. Dez quilômetros já foram feitos, com meio-fio e sarjeta e agora são mais 10 km e toda parte de drenagem já está pronta, além de mais 7 km de recapeamento. No primeiro ano de mandato fizemos cerca de 45 km de asfalto, no segundo ano por conta da alta do petróleo tivemos problemas e foram feitos aproximadamente 10 km, no ano passado fizemos 65 km entre asfalto novos e recapeamentos e a meta para esse ano é ultrapassar os 120 km de asfalto e recapeamento na cidade de Porto Velho”, detalhou.

