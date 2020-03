Parlamentar atendeu solicitação da vereadora Cláudia de Jesus que encaminhou ofício à Assembleia Legislativa

Presidente Laerte Gomes aponta necessidade urgente de uma unidade do IML em Ji-Paraná

Na última semana, o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB) indicou ao Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), a adoção de medidas urgentes para efetivar instalações adequadas à unidade do Instituto Médico Legal (IML), em Ji-Paraná.

“Principalmente por ocasião de exumação cadavérica, visando a realização de perícia médico-legal”, acrescentou o presidente.

Ainda de acordo com o parlamentar, a propositura é em atendimento a um pedido da vereadora Cláudia de Jesus (PT), que em ofício encaminhado à Assembleia Legislativa, faz um amplo relato de situações constrangedoras que vem ocorrendo no Cemitério da Saudade, em Ji-Paraná.

“As exumações de cadáveres estão sendo realizadas em local não apropriado para fins de perícia médico-legal”, cita a vereadora.

Segundo ela, essas perícias ocorrem no interior do cemitério, onde são deixados no local, roupas da pessoa morta, luvas do legista e sua equipe e inclusive, restos do corpo exumado. Por fim, a vereadora reivindica apoio no sentido de proibir tais exames ao ar livre dento do cemitério.

Comentários

comentários