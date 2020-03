A determinação do prefeito Hildon Chaves é democratizar a participação dos atletas de Porto Velho no JIR.

O Prefeito Hildon Chaves, acompanhado da secretária de esporte e lazer do Município, Ivonete Gomes e o adjunto da SGG, Devanildo Santana, lançaram na manha desta quarta-feira (11/3), a Copa Interclubes de Porto Velho (CIP). A solenidade aconteceu no Prédio do Relógio, sede da prefeitura.

De acordo com o prefeito, a realização da CIP é uma forma de poder proporcionar a democratização do esporte, valorizando os atletas locais e fomentando a participação deles nas competições.

“Essa é uma reivindicação muito antiga da comunidade para esse maior investimento no esporte. Sempre digo que o esporte é a ferramenta mais importante para afastar as crianças e adolescentes das drogas e maus costumes. Só nesta etapa participarão 1.500 atletas das etapas coletivas de vólei, basquete, entre outros. Já as individuais de artes marciais, natação, entre outras, acontecerão posteriormente”, disse Hildon Chaves.

Abertura

A abertura da primeira etapa da Copa Interclubes de Porto Velho (CIP), acontece no próximo sábado (14/3), às 18h no Ginásio Poliesportivo Eduardo Lima e Silva (Dudu). Os times indicados pelas federações disputarão entre si em 15 modalidades olímpicas e os vencedores serão os representantes de Porto Velho no JIR (Jogos Intermunicipais de Rondônia).

Para a secretária Ivonete Gomes, a primeira edição da copa é uma forma de selecionar os melhores atletas da capital.

“Esta primeira edição da Copa Interclubes de Porto Velho servirá como uma forma de seletiva de 15 modalidades. Neste momento estamos realizando as seletivas para que os melhores atletas de Porto Velho possam representar o Município no Jogos Intermunicipais de Rondônia, que este ano acontecerá em Ji-Paraná”, disse Ivonete Gomes.

Incentivo

O atleta Vinícius Maia, de 20 anos, que mora na zona Sul de Porto Velho e participa da primeira edição da CIP, diz que a competição é um grande incentivo por parte da Prefeitura, para que ele e outros possam participar das seletivas.

“Essa experiência está sendo bem bacana. Participei pela primeira vez do JIR no ano passado, agora estou bastante ansioso. Essa é uma forma que a Prefeitura tem dado mais oportunidades para nós atletas estejamos preparados para a competição”, explicou.

Parcerias

Durante a realização do evento esportivo, o Município vai arcar com os espaços em parceria com a as faculdades Fimca e Fatec. A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semes) vai obedecer o calendário da Sejucel e nesta primeira etapa as disputas ficam entre as seguintes modalidades coletivas: futebol (7), basquetebol, basquetebol 3×3, futsal e voleibol, disputadas nos naipes masculino e feminino.

Conforme Ivonete Gomes, a Semes também será responsável pelo pagamento da arbitragem, premiação de troféus e medalhas, a vaga dos atletas para participar do JIR, transporte dos atletas, alimentação até o local e uniforme completo. Além disso, as equipes vencedoras da CIP receberão material esportivo para treino, cuja prioridade será no ginásio Poliesportivo Eduardo Lima e Silva (Dudu).

