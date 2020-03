Superintendente da Sejucel pediu apoio do parlamentar para promover o evento que conta com cerca de 3.200 atletas

Na manhã desta quarta-feira (11), o presidente Laerte Gomes se reuniu com o superintendente Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), Jobson Bandeira e com a chefe da Coordenadoria de Cultura da pasta, Carmélia Silva Cardozo.

Na oportunidade, o superintendente da Sejucel pediu apoio ao presidente Laerte Gomes para a realização da 14ª edição dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR), que acontecerá em Ji-Paraná, de 26 de agosto a 6 de setembro.

O JIR conta com a participação de, aproximadamente, 3.200 atletas de todo o estado na disputa pela melhor colocação em 15 modalidade desportivas, sendo: atletismo, capoeira, ciclismo, judô, karatê, taekwondo, tênis de mesa, xadrez, basquetebol, futsal, handebol, voleibol, vôlei de praia, além de duas novidades nesta edição, futebol 7 society feminino e basquete 3×3.

Segundo Jobson Bandeira, para este ano, a promessa é de muita disputa durante as fases regionais e também na final. De acordo com o superintendente, a Sejucel está empenhada para transformar o evento em uma grande festa ao esporte rondoniense.

“Queremos realizar esta edição com mais eficiência, transparência e com menos recurso. Percebemos que é possível e estamos trabalhando para isso, tanto é, que viemos solicitar apoio do presidente Laerte Gomes, um entusiasta do esporte, para que ele possa nos apoiar para que possamos realizar mais estar edição”, ressaltou Bandeira.

O presidente Laerte Gomes se comprometeu a estudar a viabilidade de destinar emenda parlamentar para contribuir com o evento que, a princípio, precisa de recurso financeira para custear as passagens terrestres.

“Vamos estar juntos apoiando esse grande evento, que aliás, é muito importante para Ji-Paraná, afinal promove o turismo e o desenvolvimento da atividade econômica em setores como o comércio, setor hoteleiro, de alimentação e também cultural, afinal, o JIR, integra e socializa os municípios que participam da competição, através do esporte”, concluiu o presidente.

