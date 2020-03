Em Rondônia, tempo quente e abafado, com chuvas pontuais, que podem ser fortes em algumas áreas, principalmente no centro, no oeste e no norte rondoniense. Na região de Vilhena, o predomínio é de calor, sol e nuvens, com baixa probabilidade de chuvas.

A umidade ar mínima, durante a tarde, oscila, entre 45 e 65%, no sul rondoniense, e, entre 50 e 70%, nas demais áreas.

Os ventos sopram, entre fracos e calmos, da direção norte, com variações de nordeste e de noroeste.

Temperaturas:

– Porto Velho, mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 32 e 34ºC;

– Ariquemes, mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 32 e 34ºC;

– Vilhena, mínima, entre 21 e 23ºC, e máxima, entre 31 e 33ºC;

– Costa Marques e Guajará-Mirim, mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 33 e 35ºC;

– Cacoal, Ji-Paraná e Jaru, mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 33 e 35ºC.

AINDA DÁ PARA VER A SUPER-LUA

Na noite da última segunda-feira, a Lua apareceu 14% maior e 30% mais brilhante no céu do Brasil. Na capital do Acre, a noite começou com a super-Lua aparecendo por entre algumas nuvens, mas, a partir das 19h, ela estava brilhando com céu limpo. Se você perdeu esta bela paisagem espacial na última segunda-feira, poderá ver a Lua bem maior do que o normal até a noite desta quarta-feira (11/3/2020), porém, já se distanciando da Terra.

No próximo dia 8 de abril, a Lua estará ainda mais perto, com apenas 356.900km de distância, produzindo outro fenômeno da super-Lua cheia.

VEJA O PLANETA VÊNUS!

O planeta Vênus é o ponto mais brilhante no céu. Olhe para o lado oeste, cerca de 50 graus acima do horizonte, logo no início da noite, e veja, a olho nu, este planeta!

DAVI FRIALE

