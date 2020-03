Acontece em Porto Velho (RO) no próximo dia 28 de março, um curso imperdível para churrasqueiros, ou amadores, que pretendem atuar comccc ou aprender e aplicar algumas técnicas da defumação como um upgrade em seus negócios, steak house, churrascaria, hamburgueria, food truck, ou mesmo no churras do fim de semana‼

O Curso será Ministrado por Edvaldo Caribé, pitmaster e instrutor de American BBQ chancelado pela Pitmasters Brasil, ele é Juiz de Competição e Capitão de Mesa da Kansas City Barbecue Society.

Será um dia inteiro de imersão, com muito conteúdo de Low & Slow e Hot & Fast, uma técnica acelerada do American Barbecue, muito utilizada em restaurantes de BBQ dos EUA e por competidores.



Metodologia

Será uma aula teórica e prática, em que serão abordados os conceitos técnicos do American Barbecue (Stall, Smoke Ring, Bark, quebra de colágeno, etc), técnica de Low & Slow e técnica de Hot & Fast.

Os participantes do curso também terão aula para aprender técnicas para uso correto dos equipamentos (pit smoker, termômetro, etc), controle e manutenção de temperatura, escolha e uso da lenha e carvão.

O preparo dos cortes clássicos do American BBQ (brisket, pulled pork, pork ribs, chiken), cupim, Burger defumado e picanha, também está na ementa, assim como o preparo de temperos (dry rub, wet rub, injection, marinada)

O curso acontece no Espaço do 4 Evento localizado na avenida Guaporé, 5530. O valor do investimento é de R$ 450,00 (á vista ou no débito) ou R$500,00 PARCELADO em até 3x no cartão.



Benefícios Inclusos

O curso contará com certificado emitido pela Pitmasters Brasil, além de degustações de todos os cortes; 1 barril de chopp ; Degustação do drink Jack & Coke; água e refrigerante.

Para inscrição, bem como dúvidas e informações, basta entrar em contato pelo telefone (69) 98439-4133 (WhatsApp).



