O agronegócio representa mais de 20% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional e tende a crescer nos próximos anos. Nessa perspectiva, mais de 600 produtores rurais da região do Café participaram da 5ª Tarde do Conhecimento que teve como objetivo fortalecer a agricultura familiar e incentivar a permanência dos jovens no campo. Palestras sobre gestão de propriedades, sucessão familiar e poder de inovação da mulher no campo foram realizadas durante toda a tarde de sábado (7), no Teatro Municipal de Cacoal. O evento, promovido pela Secretaria de Agricultura do Estado (Seagri), teve o apoio da Sicoob Credip.

O pecuarista de Ministro Andreazza, Deuzimar Evencio Carara, está sempre de olho em novas tecnologias que possam ser implementadas na propriedade. Ele diz que a participação em eventos que agreguem conhecimento técnico é fundamental para melhorar a produção no campo.

“Sempre participo desses eventos que trazem conhecimento técnico para nós produtores. Porque são essas informações que tem me ajudado a aumentar a produção e a rentabilidade da propriedade”, afirmou Deuzimar.

Estudante do curso técnico de agronegócio no Instituto Abaitará, Milena Mikelly Faustino também participou da Tarde do Conhecimento. Para ela, a busca por informações de qualidade ajudará na formação profissional.

“Concluo o curso este ano e tenho certeza que esses conhecimentos adquiridos fora da escola também vão agregar muito valor ao meu currículo. Por isso, acho importante participar dessas palestras ligadas ao público que irei atender futuramente”, acredita Milena.

O diretor operacional da Sicoob Credip, Fábio Correia, participou do evento e apresentou números que demonstram a força e o crescimento das cooperativas do agronegócio e de crédito.

“A força do agronegócio está passando pelas mãos das cooperativas. Temos no Brasil, pelo menos 15 grandes do agro. São marcas consagradas como Aurora Alimentos e Frimesa que muita gente nem sabe que são cooperativas”.

“Para se transformarem nessas gigantes, elas precisaram de apoio financeiro e as cooperativas de crédito têm sido grandes parceiras. Sabemos que o crédito bem gerido e bem aplicado com assistência técnica fomenta o agronegócio”, destacou Fábio.

Para o gerente da Sicoob Credip de Ministro Andreazza, Guilherme da Silva Pereira, o apoio da Cooperativa nesses eventos é importante para incentivar a participação dos cooperados na busca pelo conhecimento.

“O produtor tendo tecnificação e um acompanhamento terá mais condições de contratar linhas de crédito. São essas orientações profissionais que o ajudarão a gerir melhor o recurso, dando mais rentabilidade a propriedade e tornando a operação de crédito mais segura”.

A Sicoob Credip é uma das maiores cooperativas de crédito da região norte e oferece diferentes linhas de créditos para atender o produtor rural. Para saber mais sobre os recursos disponíveis, basta procurar um dos 37 pontos de atendimento da Sicoob Credip, distribuídos em Rondônia, Amazonas e Mato Grosso.

