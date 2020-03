A UPL, uma das cinco maiores empresas de soluções agrícolas do mundo, participar – de 11 a 13 de março – da 23ª edição do TecnoAgro, uma das principais feiras de demonstração de tecnologias agrícolas do Mato Grosso do Sul. O evento acontece em Chapadão do Sul.

“Vamos apresentar modernas soluções para as lavouras de soja e de milho”, explica o desenvolvedor de mercado da UPL Brasil na região, Diego Decaro. “Queremos receber produtores em nosso estande, para discutir modos de aumentar a produtividade e a qualidade dos cultivos.”

Entre os destaques da companhia estão os fungicidas Tridium e Unizeb Gold. “O primeiro é uma solução para o manejo inteligente no pré-fechamento das entrelinhas. Já o segundo é um multissítio referência para ser aplicado na fase reprodutiva da soja”, diz Decaro.

Contra plantas daninhas, a UPL reforça a eficácia de Select One Pack – que tem formulação especial para o combate às principais ervas resistentes – e Kennox, produto de ação sistêmica contra diversas espécies de capim, como o amargoso, e também o milho voluntário.

Para o controle de pragas, a UPL recomenda o inseticida Sperto, tem se mostrado excelente para paralisar danos de forma imediata. “É uma solução de eficiência prolongada contra percevejos e mosca-branca, além de outros insetos que preocupam os agricultores em todo o país”, afirma o profissional.

Biossoluções em foco

As biossoluções, que ganham cada vez mais espaço na redução do estresse natural das plantas e auxílio ao aumento da produção, são especialidades da UPL. No TecnoAgro, os produtores conhecerão melhor o fertilizante mineral Biozyme, para aplicação tanto foliar quanto no tratamento de sementes. O produto integra o programa de saúde vegetal da empresa, o Pronutiva.

“O programa Pronutiva une soluções para proteção de cultivos com modernas tecnologias de biossoluções, categoria de produtos que engloba os biológicos, nutrição inovadora e fisioativadores, como Biozyme. Proporcionando plantas com mais vigor e qualidade, cuidamos de todo o ciclo de cultivo da soja de forma integrada”, finaliza Diego Decaro.

Sobre a UPL

A nova UPL é líder na cadeia de produção de alimentos global e, com a aquisição da Arysta LifeScience, torna-se uma das 5 maiores empresas de soluções agrícolas do mundo. Com receita de aproximadamente US$ 5 bilhões, a nova UPL está presente em 76 países, com vendas para mais de 130. A empresa conta com mais de 10.800 pessoas em todo o mundo. Com acesso ao mercado global para a cadeia de alimentos e focada em regiões de alto crescimento mundialmente, nosso objetivo é transformar a agricultura através do propósito OpenAg, uma rede agrícola aberta que alimenta um crescimento sustentável para todos. A nova UPL oferece um portfólio integrado de soluções agrícolas patenteadas e pós-patente para diversas culturas, incluindo produtos para proteção de cultivos, soluções biológicas e tratamentos de semente para toda a cadeia. Para mais informações sobre a nova UPL, visite: https://www.upl-ltd.com/br.

