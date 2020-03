A Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), confirmou nesta sexta-feira (13) a existência de 13 casos suspeitos de Coronavírus em Rondônia, sendo 8 apenas em Ariquemes e os demais em Ji-Paraná (2), Cacoal (2) e Porto Velho (1).

Os casos suspeitos em Ariquemes, notificados esta semana, estão sendo acompanhados pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde de Rondônia (Cievs) e Vigilância Epidemiológica Municipal.

O primeiro caso se trata de uma criança de 3 anos que chegou recentemente de Portugal, apresentou os sintomas e está em isolamento domiciliar sendo acompanhada pela equipe de vigilância epidemiológica do município e em parceria de todos os profissionais da gerencia regional de saúde de Ariquemes.

As amostras da criança já foram coletadas e encaminhadas para o Laboratório Central de Saúde Pública de Rondônia (Lacen), na capital. O resultado deve sair até sábado (14). Segundo o coordenador do Cievs estadual, Sid Orleans, se o resultado for positivo para influenza A ou rinovírus, o Coronavírus é automaticamente descartado.

Já o segundo caso suspeito na cidade é de uma mulher de 26 anos que viajou para o exterior com o esposo. Ao retornar para Ariquemes, a paciente adoeceu, mas não procurou atendimento médico.

A mulher decidiu buscar atendimento quando a irmã dela também adoeceu. Dessa família, contando com a paciente de 26 anos, foram registrados quatro casos suspeitos, segundo a Agevisa. As amostras dos pacientes foram coletadas e encaminhadas para o Lacen na quinta-feira (12).

A Agevisa informou que está com processo de compra emergencial para abastecimento de kits de coleta de amostras para secreção da nasofaringe, para diagnóstico de coronavírus.

O coordenador do Cievs, explicou que esses números podem mudar em questão de segundos porque, segundo ele, qualquer médico, enfermeiro ou profissional de saúde que se deparar com um caso, ele irá notificar. “Na Agevisa nós temos uma equipe através do Cievs que monitora 24 horas o Programa de Eletrônico de Notificação do Ministério da Saúde”, disse Sid Orleans.

De acordo com o coordenador, quando o profissional faz a notificação da doença, o próprio sistema descarta, por exemplo, se o paciente não tiver febre e mais um sintoma como problemas respiratórios.

A diretora geral da Agevisa, Ana Flora Camargo, disse que o estado está preparado para qualquer situação referente ao Coronavírus. “nossos profissionais passaram por treinamentos, temos preparado um plano de contingência do Coronavírus e criamos um comitê estadual para o enfrentamento a doença, onde temos vários parceiros que trabalham em parceria”, detalhou.

Embora o estado tenha uma estrutura montada, a Agevisa orienta a população para os cuidados básicos não ficando em locais com grande aglomeração de pessoas, higienizar as mãos com frequência, evitar contato como aperto de mãos, beijos no rosto e entre outros cuidados.

A Agevisa enfatiza, ainda, que os pontos focais para tratar do COVID-19 em Rondônia são o Cievs estadual, que pode ser contatado pelos telefones 0800 642 5398 (24 horas) ou (69) 3216-5398, que atende das 7h30 às 13h30; Cievs municipal em Porto Velho, 0800 647 1010 (24 horas) ou (69) 3901-2835.

