Presidente Laerte Gomes indica instalação de dois píeres nas mediações do Beira Rio Cultural

O presidente Laerte Gomes (PSDB) indicou ao Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos do Governo do Estado (DER), a agilização das medidas administrativas e operacionais necessárias, visando a instalação de dois píeres, uma espécie de passarela flutuante, e cerca de proteção no Rio Machado, nas imediações do Beira Rio Cultural.

De acordo com a justificativa do presidente, após várias etapas e inúmeros desafios superados, finalmente a população de Ji-Paraná passa a contar com o Beira Rio Cultural, em decorrência da revitalização da orla do Rio Machado.

“O espaço volta a ser um dos principais cartões postais desta cidade, e certamente vai incrementar o turismo e favorecer a economia, com a geração de emprego e renda”, acrescentou o parlamentar.

Segundo o presidente, o píer é um excelente apelo estético, além de permitir melhor aproveitamento da orla do Rio Machado. “A cerca de proteção garantirá maior segurança aos usuários do Beira Rio Cultural”, garantiu Laerte Gomes.

