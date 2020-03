Um dos três casos em que o exame deu positivo para coronavírus no Acre trata-se da advogada Isabela Fernandes, que é diretora-tesoureira da Ordem dos Advogados do Brasil no Acre (OAB-AC).

Isabela contraiu a doença durante participação na Conferência Nacional da Mulher Advogada que aconteceu em Fortaleza, Ceará, nos últimos dias 5 e 6 de março.

O evento reuniu mais de 150 pessoas de todas as partes do país e a própria conferência confirmou que o teste de uma das participantes havia dado positivo para a doença.

A reportagem do Portal Ac24horas entrou em com a advogada que afirmou que estava com sintomas de uma gripe muito forte e que aguardava o resultado de exames.

com informações ac 24 horas

