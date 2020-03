Veja como ficou:

Todas as unidades de saúde do Estado adotaram medidas de prevenção para visitas aos pacientes.

Em razão da pandemia do novo Coronavírus, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesau), através das Comissões de Controle de Infecção Hospitalar dos Hospitais Estaduais, e em consenso com a Direção Geral das unidades, optou pela tomada de medidas de prevenção do COVID-19 a serem implantadas a partir desta terça-feira (17), e com isso mudam os horários de visitas dentro das unidades de saúde do estado. Veja como ficou:

– Pronto Socorro João Paulo II (JPII): 01 visitante por paciente: PS II e ALA I: 13h às 14h (segunda-feira, quarta-feira e sábado); ALA II: 14h às 14h30 (segunda-feira, quarta-feira e domingo). ALA III: 13:30 às 14 horas (terça-feira, quinta-feira e sábado). Sala de emergência: 9h às 9h30 – Neurocirurgia (01 visitante) e bolem médico. Sala de emergência: 15h às 15h30 – Clínica médica (01 visitante) e bolem médico UTI: 16h às 17h – todos os dias (01 visitante).

Será autorizado apenas um acompanhante por paciente e uma troca diária (somente nos casos amparados por lei), seguindo as normas do hospital. Troca de acompanhante, 7h30 às 8h30. Fica proibida a liberação de acompanhante idoso, menores de idade e fora do horário. As visitas religiosas estão suspensas.

– Hospital Infantil Cosme e Damião (HICD): 01 visitante para cada criança, sendo que o horário permanece o mesmo, das 16h às 17 horas. A troca de acompanhantes foi reduzida para o período noturno das 18h às 20 horas.

– Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro (HBAP): Um visitante para a psiquiatria das 16 às 17h; UTI adulto: Um horário de visita no dia (à tarde), apenas uma pessoa; UTI Neo: visita das 9 às 12h para todas as pessoas – ao pai, só até receber o boletim médico. Banco de leite: 14 às 18 horas, para a retirada de leite; Berçário: 8h às 10h para todos. Às mães que amamentam até às 18h. Projeto Canguru: mantém a rotina.

Centro Obstétrico e Maternidade: Visitas suspensas a partir de terça-feira (17). Presença de acompanhantes restrita a pacientes em trabalho de parto, e nas primeiras 48h de puerpério ou menores de 18 anos. Nesses casos, serão permitidas trocas de acompanhantes nos seguintes horários: das 8h às 9h / das 20h às 20h30. Não será permitida a entrada de acadêmicos; Alas da Enfermaria e Maternidade: será proibida a visita por 15 dias, podendo prorrogar esse prazo.

– Cemetron (Centro de Medicina Tropical de Rondônia): As visitas serão permitidas apenas uma vez ao dia, para 01 (um) familiar e/ou acompanhante. Clínicas masculinas I e II: 16h às 16h30 (segunda-feira, quarta-feira e sábado); Clínica feminina: 15h às 15h30 (terça-feira, quinta-feira e domingo). Isolamento: 15h às 15h30 (terça-feira, quinta-feira e domingo); UTI: 17h às 17h30 (segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo); Pronto Atendimento: 14h às 14h30h (segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo).

– Hospital Regional de São Francisco do Guaporé (HRSG): 01 visitante por paciente, 13h às 14h, com permanência de no máximo 30 minutos. Esse visitante não poderá ser criança, idoso ou imunossuprimido (grupos de maior risco).

– Complexo Regional de Cacoal (HRC / HEURO): Visitas nas UTI’s às 14 horas, permitido apenas um familiar ou responsável para receber o boletim médico. Sala vermelha: às 16 horas, sem visita ao leito, um responsável para receber boletim médico verbal. Clínica médica: 15h às 15h20, válido também para paciente que não tiver acompanhante. Enfermarias: apenas um visitante por paciente, durante 15 minutos. HRC, UTIPED e CLÍNICA PEDIÁTRICA: sem visita, haja visto que possui acompanhante em tempo integral. UTI 2: às 14h. UTI 1: às 15h, um responsável para receber boletim médico verbal.

– Hospital Regional de Extrema (HRE): foram suspensas as visitas, atendimento de urgência e emergência, todos os servidores utilizando máscaras e também para pacientes gripados, avisos na recepção, instalação de mais dispensadores de álcool gel, inclusive na área externa da recepção.

– Hospital Regional de Buritis (HRB); A partir de terça-feira (17) fica estabelecido um período de visita, de 15h às 15h30h, com acesso a um visitante orientado pelo serviço social. Visitas religiosas restritas ao pastor ou padre em caso específico.

Solicitamos para todos os acompanhantes que, caso possuam sintomas gripais como febre, tosse ou coriza, permaneçam em casa, não façam visitas nas unidades hospitales. Essa medida visa à prevenção e segurança de todos os pacientes, visitantes, acompanhantes, servidores e colaboradores no combate a disseminação do Coronavírus. Tais medidas terão vigência por tempo INDETERMINADO.

