As Diretorias informaram que os atendimentos podem ser normalizados no dia 31 de março, caso seja suspenso o período de contingência

A Prefeitura de Porto Velho incluiu as bibliotecas Francisco Meireles e Viveiro das Letras no plano de contingência contra o risco de proliferação do coronavírus e por isso suspendeu o atendimento ao público, mantendo apenas serviço interno durante o período de 17 até 30 de março, embora não tenha havido nenhum caso confirmado no município. As ações são para evitar aglomerações.

As Diretorias das bibliotecas informaram que os atendimentos podem ser normalizados no dia 31 de março, caso seja suspenso o período de contingência vigente. As devoluções e renovações dos livros serão notificadas pelo próprio usuário através do telefone 3901-3030, no horário comercial, para quem tiver com livros da Biblioteca Francisco Meireles.

Para quem tem livros e renovações da Biblioteca Viveiros das Letras, as informações são através do e-mail: [email protected] Leitores que estão com livros não ficarão prejudicados.

Essa decisão foi tomada pelas diretorias das bibliotecas para resguardar a saúde dos servidores e seus familiares e evitar a propagação do Coronavírus. Por se tratar de órgãos públicos, e para atender orientações do próprio Ministério da Saúde, a melhor solução foi dispensar as pessoas do grupo de risco, conforme o plano de contingência da Semed.

Contatos para os usuários:

Biblioteca Francisco Meireles – 3901-3030 (horário comercial)

Biblioteca Viveiro das Letras – [email protected]

Comdecom

Comentários

comentários