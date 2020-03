Paciente confirmado com resultado positivo para Covid-19

Nota Oficial

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa à população que foi confirmado o primeiro caso de paciente com resultado positivo para Coronavírus (Covid-19) em Rondônia, sendo o registro feito na cidade de Ji-Paraná.

Trata-se de um morador da cidade de São Paulo, que esteve em viagem a trabalho no município, onde após sentir os sintomas, contratou equipe médica particular para realizar o acompanhamento. Foram coletadas amostras na cidade e enviadas para análise em laboratório da rede de saúde privada. Após este procedimento, o paciente fretou voo particular retornando para sua cidade, onde permanece em observação e em isolamento social.

O resultado do exame diagnosticado como positivo foi entregue no início da noite desta quinta-feira (19) ao departamento de epidemiologia de Ji-Paraná que de imediato registrou o caso no sistema nacional de controle.

Diante desta situação e comprometida com o bem-estar social da população, a Prefeitura de Ji-Paraná conclama a população para que tomem todas as medidas protetivas de higienização e evite o convívio social. O sucesso das ações governamentais para evitar a disseminação do Covid-19 depende diretamente do comportamento individual e coletivo da nossa sociedade. A prevenção está em nossas mãos.

Para maiores esclarecimentos, nesta sexta-feira (20), às 09:00 horas, o Prefeito Municipal Marcito Pinto, o Secretário Municipal de Saúde, Rafael Papa, o diretor do departamento de Epidemiologia, Thiago Butzke freire, concederão entrevista à imprensa, no Auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas).

