Iniciativa tem o intuito de resguardar empresários do Estado e população em geral durante período turbulento da pandemia

Como entidade representativa dos empresários do Estado de Rondônia e preocupada com o período pelo qual o mundo passa com a pandemia do vírus Covid-19 “coronavírus”, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Rondônia – Fecomércio/RO, através do seu presidente Raniery Araujo Coelho, apresentou nesta quinta-feira (19), pauta de reivindicações ao diretor presidente do Grupo Energisa S/A, André Theobald.

Dentre as reinvidicações está a suspensão imediata por 60 dias, de todas as contas de energia dos consumidores da Energisa, bem como a suspensão de todos os cortes previstos, por um prazo mínimo também de 60 dias. A Fecomércio Rondônia solicita ainda que após o período de suspensão que for concedido, inicie-se de forma justa as negociações de parcelamento, redução e ou dispensa de multa, juros e correções.

“Estamos passando por um momento delicado com essa pandemia que afeta a todos nossos empresários e população em geral, por isso apresentamos essas pautas à Energisa, para que se sensibilize com a situação e juntos possamos atravessar por esse período com o mínimo de bom termo”, afirmou Raniery Araujo Coelho.

