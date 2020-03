São falsas informações em redes sociais e watsapp dizendo que o projeto já está aprovado e que deve-se procurar a Central de Cadastro Único da Prefeitura

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família, emitiu nota à população sobre o andamento do projeto do Governo Federal que concederá o benefício de R$ 600 aos trabalhadores informais, autônomos e sem renda fixa, por três meses, em razão da crise econômica no período da pandemia do coronavírus. O projeto ainda está em fase de aprovação no Congresso Nacional.

A nota informa que a Câmara dos Deputados aprovou o projeto na quinta-feira (26). O texto segue para votação no Senado. Ainda não há data definida para a análise pelos senadores. O projeto precisa ser aprovado pelo Senado e sancionado pelo presidente da república.

A Semasf alerta que são falsas as informações que circulam em redes sociais e watsapp dizendo que o projeto já está aprovado e que procure a Central de Cadastro Único da Prefeitura para receber o benefício. Não é verdadeiro.

Como o projeto ainda não foi aprovado, os municípios ainda não receberam as orientações e normativas sobre como de fato irá funcionar o pagamento desse benefício.

Assim que o projeto for aprovado e a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf) receber as informações do Ministério da Cidadania, de imediato será amplamente divulgado à população as orientações e normativas sobre como de fato irá se processar o pagamento do benefício.

Qualquer dúvida entre em contato com os seguintes canais, de segunda a sexta-feira: Cras Betinho – 98473-6269; Cras Paulo Freire : 98473- 6076; Cras Irmã Dorothy : 98473-4364; Cras Dona Cotinha: 98473- 6030; Cras Elizabeth Paranhos : 98473-6030 e Central do Cadastro Único: 98473-3814.

