O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, anunciou nesta quinta-feira (2) a solução definitiva de um dos maiores problemas enfrentados pela gestão: o transporte escolar. O Executivo adquiriu 146 ônibus escolares para atender a zona rural. Deste total, 36 já foram recebidos e vão passar por revisão e emplacamento. O investimento foi de R$ 36 milhões.

Segundo o prefeito Hildon Chaves, com a nova frota disponível, “estamos levando cidadania, respeito e, sobretudo, dignidade às nossas crianças e jovens da área rural”. O prefeito destacou que os veículos possuem acessibilidade e segurança.

“Os demais estão por vir, pois já estão fabricados e vistoriados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). A demora na chegada é por causa da existência de alguns bloqueios em estradas federais por conta do coronavírus (Covid-19)”, informou. Segundo Hildon Chaves, depois de tantos problemas agora Porto Velho possui a frota mais nova do país no que diz respeito ao transporte escolar.

O recebimento contou com a presença do presidente da Câmara de Vereadores de Porto Velho Edwilson Negreiros (PSB), entre outros vereadores, já a aquisição dos ônibus foi realizada com o apoio da deputada federal Mariana Carvalho (PSDB), e do deputado federal Coronel Chrisóstomo (PSL), que disponibilizaram recursos para a aquisição de 18 ônibus e 13 ônibus, respectivamente. Os demais foram comprados com recursos próprios da Administração Municipal.

MOTORISTAS

O secretário municipal de Educação, Márcio Fêlix, declarou que a data é de alegria e festa. “Estamos dando mais qualidade ao transporte escolar, pois a nossa problemática se estendia há mais de 10 anos. Vamos virar a página e contar uma nova história”, disse. Serão atendidos em torno de 6.000 alunos.

Os 146 motoristas aprovados no processo seletivo simplificado serão divulgados e contratados nos próximos dias. Cada veículo contará com um monitor.

AULAS

Seguindo o Decreto Municipal n.16.612, de 18 de março de 2020, as aulas municipais estão suspensas. A previsão é que seja retomada no próximo dia 17 de abril. Enquanto isso, os veículos foram levados para o pátio do Porto Velho Shopping, num espaço cedido à Prefeitura até o fim do processo e encaminhamento.

