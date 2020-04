O Prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, recebeu na tarde de terça-feira (7/), da Santo Antônio Energia, a Unidade de Pronto Atendimento de Jaci Paraná e também do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) do distrito. A entrega aconteceu sem a presença da comunidade devido a pandemia do novo Corononavirus, evitando a aglomeração de pessoas.

O prédio da UPA de Jaci Paraná estava desativado há mais de oito anos. A obra foi entregue em administrações passadas, que nunca colocaram a unidade para funcionar. Ao longo dos anos a edificação foi deteriorada, até que um Termo de Convênio entre a Prefeitura e a Santo Antônio foi assinado em dezembro do ano passado para o investimento de R$ 30 milhões, provenientes de compensação pela aprovação da elevação da cota do reservatório da hidrelétrica, em obras no distrito, incluindo a reforma da unidade.

A entrega da estrutura foi realizada pelo gerente de obras, Thiago Chiquito. Na ocasião o prefeito saudou a equipe de saúde que trabalha no enfrentamento a pandemia e garantiu que a prefeitura vai se empenhar em garantir o funcionamento da unidade de urgência e emergência dentro de 30 a 45 dias.

“Esses equipamentos vão transformar a história da saúde não só de Jaci, mas também dos distritos próximos. A melhor estrutura da saúde de Porto Velho está aqui. Essa é uma unidade que foi construída sem a previsão de profissionais e agora estamos resgatando a Upa que Jaci podia ter antes e nunca teve” disse ele, lembrando que o foco agora é conseguir reformar as unidades da capital.

Também estiveram presentes no ato de recebimento os vereadores Da Silva (PSB) e Jurandir Bengala (PR); a secretária municipal de saúde, Elaine Pasini; a diretora da UPA Jaci, Alcione Proença; o secretário adjunto da Secretaria Geral de Governo, Devanildo Santana e o coordenador da Defesa Civil Municipal, Edmilson Hobold Machado.

