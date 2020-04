Fernanda Gentil contou em bate-papo com a revista Ela, do jornal O Globo, sobre como tem sido a rotina em casa com a família durante a quarentena por conta do coronavírus. Casada com a jornalista Priscila Montandon e mãe de Lucas e Gabriel, a apresentadora admitiu que não tem sido fácil a convivência em alguns momentos e, por isso, está criando novas formas de lidar com as brigas com a esposa:

– Você acaba conhecendo mais profundamente a pessoa com quem casou. Nós estamos aproveitando para isso. Já tivemos brigas, mas estamos criando maneiras diferentes de resolver as coisas. Afinal, amanhã estaremos o dia todo juntas de novo. O cenário atual provoca muitas reflexões, contou.

As tarefas do lar, como cozinhar e fazer faxina, também têm sido um caso a parte. A loira brinca que não é de encarar o fogão e caso comandasse as refeições em casa, a família só comeria ovo e nuggets. Já sobre a limpeza, ela explica que ninguém curte fazer, portanto, vai de quem tiver a boa vontade de levar o lixo embora:

– Levamos o lixo para fora só quando transborda. Quem passar na hora, tira.

