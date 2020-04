A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) informa mais 22 casos positivos para o novo coronavírus (Covid-19) em Porto Velho, confirmados nesta terça-feira (14).

São cinco mulheres (25, 34, 66, 54 e 35 anos) sendo que uma delas está sob cuidados médicos em hospital particular de Porto Velho.

Os dois homens têm 31 e 44 anos, sendo que este encontra-se internado no Cemetron.

Outros 15 casos foram positivados pelo critério clínico-epidemiológico, ou seja, apresentam claros sintomas da doença e tiveram contato com pacientes confirmados laboratorialmente com Covid-19. Todos esses casos são resultados de uma festa promovida em uma residência na Capital. Outros ainda estão em investigação.

Com esses novos casos, salta para 49 o número de pessoas infectadas em Porto Velho.

A Semusa, através do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) e Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), está orientando e monitorando pacientes e familiares sobre as medidas de bloqueio na cadeia de transmissão do vírus.

Funcionária da Caixa Econômica Federal

A funcionária da agência central da Caixa Econômica Federal está afastada de suas funções desde o dia 03 de abril, quando apresentou os primeiros sintomas. No dia 6 de abril foi encaminhada a uma unidade hospitalar da rede privada, onde foi coletado material para investigação laboratorial. O resultado foi confirmado para o novo coronavírus (Covid-19) no final da tarde desta segunda-feira (13).

Equipes do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) e Departamento de Vigilância em Saúde (DVS) estiveram na agência tão logo foi identificada a suspeita na funcionária. Desde então, todos os servidores estão sendo monitorados e acompanhados. Até agora, nenhum apresentou sintomas. Como medida de prevenção, o DVS solicitou à administração da agência que seja feita a higienização e desinfecção de toda extensão do prédio.

Quanto a funcionária positivada, Cievs e DVS já estiveram no bairro, atuando na vizinhança com orientações sobre as medidas de prevenção e bloqueio da transmissão do vírus. Mesmo trabalho realizado na residência da paciente.

