A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Serviços Básicos (Semisb), após um período de recesso devido ações para evitar a proliferação do coronavírus, voltou nesta segunda-feira (13) com serviços em vários bairros da capital.

Para garantir maior qualidade na trafegabilidade das ruas, avenidas e bairros da capital e atendendo ao pedido da população, a prefeitura retornou com os serviços através da subsecretaria de Obras e Pavimentação (Suop) da Semisb.

Para a realização dos trabalhos foram distribuídos álcool em gel e máscaras para a proteção dos trabalhadores contra o coronavírus (covid-19).

Dando prosseguimento ao calendário, as obras acontecem com a retirada de lixos, onde as equipes passam recolhendo entulhos colocados fora das casas pelos moradores, na rua da Beira, bairro Areal da Floresta.

Encascalhamento

Visando melhorar a trafegabilidade dos moradores e motoristas, assim minimizando os danos provocados por este período de chuvas como os buracos e lama, acontece o trabalho de encascalhamento da rua Apolo, no bairro Monte Sinai.

Drenagem

Para evitar acúmulo de água da chuva e lixo nas ruas, assim evitando enchentes, frentes de serviços iniciaram os trabalhos de drenagem na rua Apolo, no bairro Flodoaldo Pontes Pinto. Simultaneamente também acontece os serviços na avenida Calama, no bairro Aponiã.

Tapa Buraco

Uma força tarefa composta por quatro equipes iniciaram os trabalhos de tapa buraco em vários pontos da capital, garantindo a manutenção nas ruas e avenidas, permitindo a trafegabilidade e segurança no trânsito, os serviços iniciaram simultaneamente na Zona Sul, Centro, Zona Leste e Zona Norte de Porto Velho.

Zona Sul

Os serviços de tapa buraco acontecem na Rua Angico entre a Rua Miguel Calmon e avenida Campos Sales, Rua Anari entre avenida Jatuarana e Rua Taquara.

São Sebastião

Outra frente iniciou os serviços em frente a padaria Imigrantes, Beco Sumaré, no final da rua Manoel Bandeira, Rua Cecília com beco da Rua Roberto Carlos, Rua Vinícius de Moraes com Rua Juruá, Rua Araquém, Rua Juruá, Rua Castro Alves, Rua Serra Pelada, Rua Almirante Tamandaré, Rua Jardel Filho, Rua Tomé de Souza, Rua Paulo Caldas.

Zona Leste

Rua Eurico Caruso, entre Rua Alba e Rua Andréia, avenida Calama entre avenida Mamoré e Guaporé

Centro

Os serviços continuam acontecendo simultaneamente na Rua José Bonifácio, da avenida Pinheiro Machado até a avenida Duque de Caxias, avenida Sete de Setembro, avenida Rogério Weber da avenida Sete de Setembro até a Rua Duque de Caxias, avenida Nações Unidas da rua Rafael Vaz e Silva até a avenida Amazonas e avenida Amazonas.

Comdecom

